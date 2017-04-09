Екатеринбург, 9 апреля, 2017, 19:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 9 апреля установлена мемориальная доска в честь знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного. Она размещена на доме №30 по улице Физкультурников, где его семья жила в период с 1937 по 1945 год.

Ekburg.ru Мемориальная доска на доме, где жил Эрнст Неизвестный

Из этого дома Неизвестный был призван на фронт. Сегодня на открытии доски собрались представители местных властей, а также коллеги и друзья скульптора.

Автором мемориальной доски стал скульптор Алексей Залазаев из Перми. Он изобразил Неизвестного в мастерской в окружении «Масок Скорби» (так называются скульптурные композиции в память о жертвах политических репрессий). Эти композиции, по сути, стали визитной карточкой Неизвестного.

Напомним, Эрнст Неизвестный родился в Свердловске 9 апреля 1925 года. Скончался он 9 августа 2016-го в Нью-Йорке (США).