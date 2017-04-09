Москва, 9 апреля, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Пассажирский поезд и электричка могли столкнуться на западе Москвы из-за отказа тормозной системы. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Mchs.gov.ru На месте столкновения

«По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы, — говорится в сообщении. — В целях проверки данной версии следствием уже изъяты документы о техническом обслуживании состава».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов активно проверяют и другие возможные версии ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля на западе российской столицы пассажирский поезд «Москва — Брест» столкнулся с пригородной электричкой «Вязьма — Москва». По последним данным, в результате ЧП пострадали более 50 человек, 12 из которых госпитализированы.

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