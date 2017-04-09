Болонья, Италия, 9 апреля, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Футболисты «Болоньи» на своем поле уступили «Роме» в матче тридцать первого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 9 апреля на стадионе «Ренато ДальАра» в Болонье, завершилась со счетом 0:3.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В составе победителей голевыми действиями отметились Федерико Фасио, Мохамед Салах и Эдин Джеко.

После тридцати одного матча в чемпионате Италии «Рома» пока находится на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 71 очко. Клуб «Болонья», набравший 34 балла, находится на четырнадцатой позиции.

Чемпионат Италии. 31-й тур

«Болонья» (Болонья) — «Рома» (Рим) — 0:3 (0:2).

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