Краснодар, 9 апреля, 2017, 18:23 — ИА Регнум. 9 апреля на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 22-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Краснодар» и ЦСКА (Москва). Матч завершился со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

В начале второго тайма российский форвард Федор Смолов открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

Через 18 минут шведский опорный полузащитник Понтус Вернблум сравнял счет ударом из-за пределов штрафной в правую шестерку — 1:1.

Статистика матча («Краснодар"/ЦСКА)

Удары 8/13

Удары в створ 4/3

Владение 53%/47%

Фолы 17/10

На данный момент «быки» идут на 4-м месте с 35-ю очками. «Армейцы» поднялись на вторую строчку, набрав 43 очка.

Составы на матч:

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Мамаев, Газинский, Каборе, Клаессон, Перейра, Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Набабкин, Натхо, Головин, Ионов, Витиньо.

Главный арбитр матча: Сергей Иванов.

Предупреждения: Мамаев — 62, Фернандес — 82.

Голы: Смолов (пен) 58 — 1:0, Вернблум 76 — 1:1.