«Краснодар» и ЦСКА сильнейшего не определили
Краснодар, 9 апреля, 2017, 18:23 — ИА Регнум. 9 апреля на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 22-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Краснодар» и ЦСКА (Москва). Матч завершился со счетом 1:1.
В начале второго тайма российский форвард Федор Смолов открыл счет ударом с пенальти — 1:0.
Через 18 минут шведский опорный полузащитник Понтус Вернблум сравнял счет ударом из-за пределов штрафной в правую шестерку — 1:1.
Статистика матча («Краснодар"/ЦСКА)
Удары 8/13
Удары в створ 4/3
Владение 53%/47%
Фолы 17/10
На данный момент «быки» идут на 4-м месте с 35-ю очками. «Армейцы» поднялись на вторую строчку, набрав 43 очка.
Составы на матч:
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Мамаев, Газинский, Каборе, Клаессон, Перейра, Смолов.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Набабкин, Натхо, Головин, Ионов, Витиньо.
Главный арбитр матча: Сергей Иванов.
Предупреждения: Мамаев — 62, Фернандес — 82.
Голы: Смолов (пен) 58 — 1:0, Вернблум 76 — 1:1.