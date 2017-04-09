Москва, 9 апреля, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии после нанесенных Вооруженными силами США ударов по авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс. Об этом сообщает в воскресенье, 9 апреля, пресс-служба Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин и Хасан Рухани

«Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, — говорится в сообщении. — С обеих сторон была отмечена недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства в нарушение норм международного права».

Кроме того, Путин и Рухани выступили за объективное расследование обстоятельств инцидента с химоружием в сирийской провинции Идлиб 4 апреля.

«Лидеры также отметили важность продолжения тесного взаимодействия по политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта в Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе иранской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе «Шайрат» в Сирии. С двух кораблей США, находящихся в Средиземном море, было выпущено всего 59 ракет «Томагавк» по территории базы.

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