Сандерленд, Великобритания, 9 апреля, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сандерленд» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче тридцать второго тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 9 апреля на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде, закончилась со счетом 0:3.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе гостей голевыми действиями отметились Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Маркус Рэшфорд.

После тридцати матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. Клуб «Сандерленд», набравший 20 баллов после тридцати одной игры, находится на двадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 32-й тур

«Сандерленд» (Сандерленд) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 0:3.

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