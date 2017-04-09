Москва, 9 апреля, 2017, 17:42 — ИА Регнум. В связи с обвинением в «химической атаке» в Сирии РФ в Совфеде обратили внимание на американский цинизм, замешанный на лжи.

Whitehouse.gov Государственный секретарь США Колин Пауэлл со знаменитой пробиркой. 2003

«Полное отсутствие причинно-следственных связей по-американски. Или американский цинизм, замешанный на подтасовках и лжи», — констатировал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Так, сенатор обратил внимание на тезисы представителя США при ООН Никки Хейли в интервью CNN: «1. У нас есть неопровержимые, но совсекретные доказательства причастности Асада к химатаке. 2. Их видел наш президент, а директор ЦРУ показал партнёрам. Другим не покажем. 3. Но поэтому русские должны отказаться от поддержки Асада», — перечислил парламентарий.

«А как насчёт того, чтобы поделиться «доказательствами» с русскими? С Советом Безопасности ООН? Со всем миром, наконец?» — задал он вопрос в Facebook. «Или доказательства совсем не неопровержимы и именно поэтому засекречены? А нам вновь предлагают в лучших советских традициях осудить Пастернака, его не читая?» — указал сенатор.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о химической атаке в провинции Идлиб и обвинила в ней власти в Дамаске, которые отвергли все обвинения и возложили вину на террористов. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых ограничительных мер против России и Ирана, оказывающих поддержку официальным властям Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

В ночь на 7 апреля американские военные нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Президент США Дональд Трамп назвал его ответом на применение химоружия в Идлибе.