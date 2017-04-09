Таганрог, Ростовская область, 9 апреля, 2017, 17:51 — ИА Регнум. По факту гибели двух человек в результате произошедшего хлопка бытового газа в многоэтажном доме в Таганроге, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 (причинение смерти по неосторожности 2-м лицам или более). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Ростовской области.

Владимир Чичилимов, Владимир Сипиёв ИА Красная Весна Взрыв бытового газа в многоэтажном доме, Таганрог

ЧП произошло в воскресенье, 9 апреля, в одной из квартир 5-этажного жилого дома по улице Шаумяна.

Владимир Чичилимов, Владимир Сипиёв ИА Красная Весна Взрыв бытового газа в многоэтажном доме, Таганрог

«Произошел хлопок, предположительно из-за утечки бытового газа, в результате которого 2 человека погибли, двое госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Взрыв бытового газа частично разрушил конструкцию строения и чердачные перекрытия. В настоящее время на месте ЧП работает сотрудники специальных служб.

Владимир Чичилимов, Владимир Сипиёв ИА Красная Весна Взрыв бытового газа в многоэтажном доме, Таганрог, Спасатель

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Таганроге в многоквартирном пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Спасатели экстренно эвакуировали 150 жильцов дома. Решается вопрос с их размещением.

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