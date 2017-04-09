Москва, 9 апреля, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Ставить вопрос о смене президента САР Башара Асада — значит, вольно или невольно работать на дезорганизацию единственной реальной силы, противостоящей террористам в Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Meghdad Madadi from Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

«Не думаю, что заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу следует трактовать в каком-то антироссийском ключе. Скорее всего, здесь налицо явное недопонимание», — считает сенатор.

Россия на самых разных уровнях неоднократно заявляла, что ее цель — не поддержка Башара Асада, а в том, чтобы создать максимально благоприятные условия для свободного выбора сирийского народа. «Именно он и только он должен определять как характер будущего государственного устройства страны, так и персональный состав власти», — говорит парламентарий.

«Конечно, мы понимаем, что у Турции свои интересы на Ближнем Востоке. Однако ее отношения с курдами не есть отдельно взятая проблема, она может быть решена лишь в тесной увязке с другими проблемами ближневосточного урегулирования, важнейшая из которых — победа над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сегодня ставить вопрос о смене Асада — значит, вольно или невольно работать на дезорганизацию единственной реальной силы, противостоящей террористам в Сирии, — правительственных войск», — отметил Клинцевич.

При этом, продолжил сенатор, Турция вряд ли сможет отстоять свои позиции на Ближнем Востоке, если будет следовать в фарватере политики США. «Американцы, что многократно проверено историей, имеют привычку загребать жар чужими руками, но, когда доходит дело до дележки пирога, берут в расчет только собственные интересы», — сказал Клинцевич.

Российским властям нужно прекратить настаивать на том, чтобы президент Сирии Башар Асад остался у власти, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что Россия и Турция изначально расходились во взглядах на сирийские власти. По его мнению, Асаду и его администрации нужно уйти для обеспечения политического перехода.