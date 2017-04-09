Тысячи детей и «шествие на осляти»: Вербное воскресенье в спорном Исаакии
Санкт-Петербург, 9 апреля, 2017, 18:02 — ИА Регнум. В Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга прошла Божественная литургия с участием восьми тысяч православных верующих разных возрастов. Затем взрослые и дети вышли на крестных ход с пальмовыми ветвями, которые специально к празднику были доставлены в Петербург из южных стран. Во главе шествия двигалась запряженная повозка. За праздничными событиями наблюдал корреспондент ИА REGNUM.
Божественную литургию служил сегодня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.
Митрополиту в Исаакии сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, ключарь собора протоиерей Алексий Исаев, архимандрит Иероним (Тестин), протоиереи Александр Пелин, Роман Вепхвадзе и другие священнослужители.
Как отмечается, при входе в собор митрополита Варсонофия приветствовал с букетом цветов и поздравил с праздником директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров, а на богослужении присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
В ходе литургии было совершено поминовение жертв теракта, совершенного 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга. Напомним, в тот день от рук террористов погибли 13 человек.
В ходе богослужения пел хор Исаакиевского собора, сводный хор православной молодежи и детский хор Владимирского собора. После окончания литургии все ее участники двинулись крестным ходом вокруг храма.
«В богослужении и крестном ходе вокруг собора приняли участие около трех тысяч детей — учащихся православных гимназий и воскресных школ. Для шествия были доставлены три тысячи пальмовых ветвей», — отмечает сайт митрополии.
Одним из запоминающихся моментов крестного хода стало подобие «шествия на осляти» — описанного в Евангелии въезда Христа на осле в Иерусалим.
Во главе крестного хода следовала запряженная лошадью повозка с маленькими детьми, за ней шли дети-хоругвеносцы от благочиний епархии, детские хоры и все другие участники праздничного шествия.
После крестного хода молящиеся вернулись в храм, и митрополит Варсонофий произнес архипастырское слово. Ключарь Исаакиевского собора подарил митрополиту крест и панагию с изображением преподобного Исаакия Далматского, в честь которого и назван храм.