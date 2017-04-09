Санкт-Петербург, 9 апреля, 2017, 18:02 — ИА Регнум. В Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга прошла Божественная литургия с участием восьми тысяч православных верующих разных возрастов. Затем взрослые и дети вышли на крестных ход с пальмовыми ветвями, которые специально к празднику были доставлены в Петербург из южных стран. Во главе шествия двигалась запряженная повозка. За праздничными событиями наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Божественная литургия в Исаакиевском соборе

Юлия Карнаева ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

Божественную литургию служил сегодня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Детская литургия в Исаакиевском соборе

Митрополиту в Исаакии сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, ключарь собора протоиерей Алексий Исаев, архимандрит Иероним (Тестин), протоиереи Александр Пелин, Роман Вепхвадзе и другие священнослужители.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Детская литургия в Исаакиевском соборе

Как отмечается, при входе в собор митрополита Варсонофия приветствовал с букетом цветов и поздравил с праздником директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров, а на богослужении присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Курсанты на богослужении

В ходе литургии было совершено поминовение жертв теракта, совершенного 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга. Напомним, в тот день от рук террористов погибли 13 человек.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Молящаяся девочка

В ходе богослужения пел хор Исаакиевского собора, сводный хор православной молодежи и детский хор Владимирского собора. После окончания литургии все ее участники двинулись крестным ходом вокруг храма.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крестный ход выходит из ворот храма

«В богослужении и крестном ходе вокруг собора приняли участие около трех тысяч детей — учащихся православных гимназий и воскресных школ. Для шествия были доставлены три тысячи пальмовых ветвей», — отмечает сайт митрополии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Девушка с пальмовой ветвью

Одним из запоминающихся моментов крестного хода стало подобие «шествия на осляти» — описанного в Евангелии въезда Христа на осле в Иерусалим.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Повозка во главе Крестного хода

Во главе крестного хода следовала запряженная лошадью повозка с маленькими детьми, за ней шли дети-хоругвеносцы от благочиний епархии, детские хоры и все другие участники праздничного шествия.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крестный ход возглавляла повозка с маленькими детьми

После крестного хода молящиеся вернулись в храм, и митрополит Варсонофий произнес архипастырское слово. Ключарь Исаакиевского собора подарил митрополиту крест и панагию с изображением преподобного Исаакия Далматского, в честь которого и назван храм.