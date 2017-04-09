Санкт-Петербург, 9 апреля, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Станция «Площадь Восстания» первой линии Петербургского метрополитена в 16:45 9 апреля закрыта на вход и выход пассажиров из-за обнаружения подозрительного бесхозного предмета на платформе. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

A.Savin Станция метро Площадь Восстания

Одновременно был закрыт переход на смежную станцию «Маяковская» на третьей линии.

Как стало известно позже, угроза безопасности не подтвердилась. В 17:11 станция «Площадь Восстания» была открыта.

«Сотрудники полиции обследовали бесхозный объект на «Площади Восстания». Коробка не представляла опасности», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Там уточнили, что бесхозная коробка была оставлена у стены в переходе со станции «Маяковская» на станцию «Площадь Восстания».

Напомним, 3 апреля на станции «Площадь Восстания» было найдено мощное самодельное взрывное устройство, которое обезвредили взрывотехники ОМОН Росгвардии.

По данным следствия, бомбу тогда подложил на станции Акбаржон Джалилов, который через несколько минут взорвал другое устройство в вагоне метро. Погибли 13 человек и сам предполагаемый преступник.

Читайте также: Вторую бомбу в петербургском метро обезвредили с помощью кошки