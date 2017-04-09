Уфа, 9 апреля, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» на своем поле уступил московскому «Спартаку» в матче двадцать второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 9 апреля на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счетом 1:3.

Upload.wikimedia.org Эмблема «Спартака»

В составе гостей голевыми действиями отметились Денис Глушаков, Квинси Промес и Лоренсо Мельгарехо. У хозяев поля мяч забил Иван Обляков.

После двадцати двух матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. Клуб «Уфа», набравший 32 балла, находится на шестой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 22-й тур

«Уфа» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 1:3.

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