Луганск, 9 апреля, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Женщины-снайперы из стран Прибалтики и Польши воюют на стороне украинских силовиков в Донбассе. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

U.S. Army Снайпер

«Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов, — сообщил подполковник. — В большинстве случаев это женщины из Латвии, Литвы и Польши».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Украины гражданская война вспыхнула в апреле 2014 года после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые украинские власти объявили режим «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе и направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона.

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