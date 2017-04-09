Ханты-Мансийск, 9 апреля, 2017, 16:16 — ИА Регнум. По факту вынужденной посадки вертолета Robinson R-44 на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Dmitry A. Mottl Вертолёт Robinson-R44

Сигнал тревоги в связи с невыходом на связь вертолета поступил в региональный Центр управления кризисными ситуациями в 12:37 по местному времени (10:37 мск).

«Около 14:35 (12:35 мск) вертолет был обнаружен на территории Нижневартовского района ХМАО — Югры в труднодоступной лесистой местности, примерно в 90 км от г. Нижневартовска, где он совершил вынужденную посадку», — говорится в сообщении. Известно, что командир и пассажир воздушного судна живы, жалобы на здоровье и самочувствие отсутствуют. Но сам вертолет Robinson R-44 во время экстренной посадки получил повреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Югре пропал вертолет Robinson, следовавший из Сургута в Новосибирск.

Читайте также: В Югре пропал вертолет Robinson