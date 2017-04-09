Владикавказ, 9 апреля, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В аэропорту Владикавказа сотрудник полиции открыл стрельбу. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает Life.

Jonathanmallard Выстрел

Отмечается, что инцидент имел место 8 апреля в 19:00 мск. Сотрудник полиции, несший дежурство в аэропорту Владикавказа, произвел пять выстрелов воздух.

Как сообщают источники в оперативных службах региона, причиной стал конфликт с сотрудником терминала. Пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента, не уточняется.

В настоящее время руководством УТ МВД России по СКФО назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.