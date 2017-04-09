Вашингтон, 9 апреля, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) раскритиковал Украину за то, что она нерационально расходует средства, которые этот международный финансовый институт ей выделяет. Такое заявление сделал накануне, 8 апреля, региональный директор банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сата Кахконен в интервью «Зеркалу недели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская власть

Она заявила, что украинские власти на всех уровнях работают из рук вон плохо. «Ответственные за реализацию проектов министерства на Украине, к сожалению, работают очень медленно и неэффективно», — констатировала Кахконен.

Региональный директор ВБ подчеркнула, что финансовая организация хочет увидеть выборки средств по своим программа, но украинские власти этого не делают.

«На самом деле это стыд, если предоставленные нами средства не будут освоены, не улучшат жизнь простых людей», — подчеркнула она.

Напомним, ВБ выделил Украине крупные средства на реализацию ряда проектов среди которых социальная помощь, строительство дорог, развитие энергосбережения. Однако Киев использует лишь около пяти процентов этих средств и в итоге платит за резервирование займов больше, чем расходует на реальные нужды.

В итоге, в конце марта 2017 года Всемирный банк на месяц отложил рассмотрение вопроса о предоставлении Украине 150 миллионов долларов финансовой помощи. Ранее организация намеревалась выделить эти деньги по ускоренной процедуре.