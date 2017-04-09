Мадрид, 9 апреля, 2017, 14:40 — ИА Регнум. «С военной точки зрения операция была безупречна, хотя и обошлась Штатам в 15 миллионов долларов, — пишет американский корреспондент портала Даниэль Ириарте. — Запуск «Томагавков», с кораблей в Средиземном море был гораздо более эффективным действием янки, чем мог бы быть воздушный бой самолетов США и Сирии. А главное, этот бой мог бы привести к открытому конфликту с русскими и перерасти в глобальную войну».

Deita.ru Башар Асад

Как считает Кристофер Козак, аналитик по вопросам Сирии в вашингтонском Институте изучения войны, «Администрация Трампа начинает восстанавливать доверие к себе. Это был не разовый ответ, а демонстрация способности и желания осуществлять постоянное сдерживание агрессоров. Трамп показал, что на Сирию надо постоянно давить, чтобы защитить американские интересы в регионе».

«Россия, главный союзник Сирии, в свою очередь, дала понять, что она отказывается выступать в поддержку Дамаска с помощью военной силы. Однако даже в этих условиях нет никакой ясности в вопросе, собирается ли новая администрация США вести последовательную кампанию против Асада, — размышляет испанский журналист. — Очень высока вероятность того, что этот удар имел отвлекающее значение: Трамп и его окружение три месяца занимают все первые полосы газет и обложки журналов. И все это — исключительно скандалы, связанные с ними, и никакого позитива. Своей атакой Трамп показал, что он не так любит Россию, как это ему приписывают».

Марк Галеотти, британский политолог, профессор Центра международных отношений Нью-Йоркского университета полагает, что «российская система ПВО не вступала в бой, хотя была предупреждена американцами об ударе за какое-то количество минут до него».

«Есть основание предполагать, что в Кремле злы на Асада из-за того, что Пальмиру пришлось брать два раза, из-за того, что после взятия Алеппо война не кончилась, из-за того, что Асад воюет больше с оппозицией, чем с ИГ (организация, запрещенная в РФ). Разрешить Вашингтону нанести ограниченной силы удар по Сирии — это разумное решение Кремля, не снимающее, конечно же, напряженности в отношениях Москвы и НАТО, но позволяющее держать ее в рамках дозволенного. Но все же заявление Кремля о выходе из меморандума о взаимопонимании с США говорит о сохраняющемся риске конфликта. Вопрос в том, настроен ли Трамп ввязываться в войну с Россией ради того, чтобы решить свои внутригосударственные проблемы, — резюмирует Даниэль Ириарте.

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