Барнаул, 9 апреля, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Доктора Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула выполнили лечебно-диагностическую артроскопию локтевого сустава двум пациентам детского отделения с посттравматической контрактурой локтевого сустава. Это позволило устранить причину тугоподвижности сустава, увеличить объем движений, приступить к ранней реабилитации и получить хороший функциональный результат — объем движения в суставе увеличился, известили сегодня, 9 апреля, сами медики.

ФГБУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Один из кабинетов Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула

«Через небольшие проколы на кожи в полость сустава вводят специальный прибор с камерой (артроскоп), при помощи которого хирург может исследовать сустав изнутри. Показаниями для выполнения этой операции могут быть устойчивый болевой синдром и патологические изменения в суставе. Например, разрастания внутренней оболочки, скопление жидкости, внутрисуставные переломы, дегенеративные изменения», — отмечают в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Известно также, что эта современная малоинвазивная операция на суставе, для выполнения которой не требуется разрезать мягкие ткани, выполнена впервые в Сибири.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в барнаульском Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования теперь лечат по-новому и ранние стадии артроза и спортивных травм. Суть этой методики в том, что в сустав вводят обогащенную аутоплазму пациента. А в марте 2017 года барнаульские доктора известили об успешной лечебно-диагностической артроскопии лучезапястного сустава у ребенка.