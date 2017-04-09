Петропавловск-Камчатский, 9 апреля, 2017, 14:03 — ИА Регнум. На Камчатке СКР начал доследственную проверку по факту пропажи двух жителей в результате схода лавины с Вилючинского вулкана, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

skeeze Сход лавины

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По ее словам, в ведомство поступило сообщение об исчезновении двух жителей в результате схода лавины.

«По данному факту инициировано проведение доследственной проверки. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала собеседник агентства.

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Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что тела отца и сына достали из-под завала, но в МЧС эту информацию пока не подтверждают.

«Сейчас к месту движется автоколонна спасательного центра и спецчасти. Спасатели движутся на автомобилях повышенной проходимости («КАМАЗы», вахтовки, снегоболотоходы, снегоходы). С собой спасатели везут оборудование для поиска людей, попавших под лавину», — сказали в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на место был направлен и вертолет МЧС, но он не смог приземлиться из-за снежных завихрений. Завтра утром вертолет вновь отправится на место. Там сейчас поиски ведут волонтеры — лыжники, сноубордисты, снегоходчики, которые были на месте в момент схода лавины. По данным местных СМИ, под завалом снега в 5−6 метров оказались мужчина и ребенок, которые на снегоходе и подрезали лавину.