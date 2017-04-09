Москва, 9 апреля, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаху Ас-Сиси в связи со взрывами в городе Танта. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Преступление, совершенное в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако уверен, что они не достигнут своих преступных целей», — сказано в телеграмме российского лидера, которая опубликована на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что только действуя сообща с другими ответственными членами мирового сообщества Россия и Египет сумеют дать отпор силам террора, а также «искоренить их человеконенавистническую идеологию».

Российский лидер передал слова сочувствия родным и близким погибших в результате взрывов в городе Танта, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два взрыва прогремели сегодня в Танте.

Первый взрыв произошел рядом с коптской церковью Святого Георгия, где в этот момент собралось множество верующих, отмечающих Вербное воскресенье. По предварительным данным жертвами взрыва стали 30 человек, несколько десятков пострадали.

Второй взрыв прогремел рядом с центром подготовки полицейских. Информация о жертвах или пострадавших в результате второго взрыва пока не поступала.

Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.