Рубцовск, Алтайский край, 9 апреля, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Алтайские спасатели сегодня, 9 апреля, продолжили борьбу с начавшимся паводком в Рубцовске. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в настоящее время силами 11 бригад организована откачка талых и грунтовых вод с придомовых территорий. Совместно с коммунальщиками, удалось проложить две магистральных линии для сброса воды в дренажный канал, что позволило откачать 16 000 кубометров воды.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Паводок в Рубцовске

«Силами городских предприятий и аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю организована адресная помощь по заявкам граждан. Всего в работе задействовано 170 человек, 47 единиц техники», — отмечают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, в результате интенсивного снеготаяния и поднятия уровня грунтовых вод произошло подтопление частных жилых домов Рубцовска. В воде выше пола на 3−5 см. оказались более 70 приусадебных участков, на которых проживает 187 человек, из них 20 детей, а так же 31 частный жилой дом в которых проживает 83 человека, из них 10 детей.

Социально-значимые объекты в зону подтопления не попали.