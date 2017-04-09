Ханты-Мансийск, 9 апреля, 2017, 13:24 — ИА Регнум. В Югре пропал вертолет Robinson. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Alan Radecki Вертолет Robinson

Сообщается, что около 10:00 поступила информация о том, что не вышел на связь вертолёт Robinson, следовавший из Сургута в Новосибирск.

По предварительным данным вертолет исчез в 90 км к югу от Нижневартовска. На борту вертолета находились два пилота.

Начата поисковая операция.