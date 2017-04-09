Анкара, 9 апреля, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва не предпринимает необходимых шагов в связи с нарушениями перемирия в Сирийской Арабской Республике. Заявление прозвучало в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба МИД Турции.

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Сообщается, что Чавушоглу провел телефонный разговор с Лавровым, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирийской Арабской Республике.

Чавушоглу заявил, что его страна по-прежнему привержена прекращению огня в Сирии, однако Россия должна прекратить настаивать на том, что Башар Асад должен остаться на посту лидера страны.

«Я сказал своему российскому коллеге, что Москва не предпринимает необходимых шагов в связи с нарушением в Сирии режима прекращения огня», — заявил Чавушоглу.

Напомним, ситуация в Сирийской Арабской Республике обострилась после того, как 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат».

Власти США обвинили официальный Дамаск в химической атаке в сирийской провинции Идлиб, не представив никаких доказательств. Пентагон утверждает, что удары химическими бомбами наносили самолеты сирийских ВВС, которые взлетали с авиабазы «Шайрат». Именно по ней и был нанесен ракетный удар.

Москва и Дамаск отвергли все обвинения США и назвали ракетный удар по авиабазе «Шайрат» актом агрессии.

В самих США ещё до «химической атаки» в Идлибе администрация Дональда Трампа заявила, что снимает требование о необходимости скорейшей отставки сирийского президента Башара Асада.

Однако сразу после атаки Белый дом вновь заявил, что Асад должен уйти.