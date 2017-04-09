Москва, 9 апреля, 2017, 13:11 — ИА Регнум. В Совете Федерации допускают, что США могут нанести удар по Корейской Народно-Демократической Республике после того, что они сделали в Сирии. Об этом заявил сегодня, 9 апреля, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров (Хабаровский край).

(stephan) Флаги КНДР

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что ударная группа ВМС США в составе которой есть атомный авианосец «Карл Винсон», готовится выйти из Сингапура к берегам Корейского полуострова.

Ранее Совет по национальной безопасности США передал президенту этой страны Дональду Трампу доклад по возможным ответам Соединенных Штатов Америки на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи. Один из таких ответов подразумевает размещение ядерного оружия на Корейском полуострове.

Американские власти считают, что 5 апреля в КНДР были проведены неудачные испытания жидкостной баллистической ракеты типа Scud. Американские военные утверждают, что ракета вышла из-под контроля и прошла только часть намеченной траектории.

Озеров заявил, что отправка ударной группировки ВМС США в берегам Корейского полуострова может спровоцировать руководство Северной Кореи на необдуманные действия.

«Если Пхеньян увидит угрозу своей безопасности в этом походе кораблей США, это может подтолкнуть руководство Северной Кореи к дальнейшим необдуманным действиям», — сказал член Совета Федерации.

Усиление военного присутствия США у границ КНДР будет крайне неполезно с учётом необходимости выстраивания переговорного процесса с Пхеньяном, отметил Озеров.

Данная ситуация может привести к тому, что США нанесут ракетный удар по северокорейским ядерным объектам, поскольку в Вашингтоне Северная Корея воспринимается как куда большая угроза национальной безопасности, чем Сирия.

Удар по сирийской авиабазе «Шайрат» был нанесен под предлогом химатаки в Идлибе несмотря на то, что Сирия не только присоединилась к договору об уничтожении химического оружия, но и избавилась от него, напоминает Озеров. «А Северная Корея не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Это может спровоцировать Трампа на удар по КНДР», — подчеркнул Виктор Озеров.