Петропавловск-Камчатский, 9 апреля, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Вертолет МЧС России, который вылетал в район Вилючинского вулкана на Камчатке, где на людей сошла лавина, вынужден вернуться в пункт отправления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона.

Sylvere Durand Во Вертолет

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Вертолет, на борту которого были спасатели и различное оборудование для поисков, не смог приземлиться в районе вулкана из-за ветровых завихрений — ветром и от работы винтов вертолета снег поднимается на высоту, что не дает машине возможности совершить посадку.

Кроме того, на Камчатке уже поздний вечер и совершать посадку в таких условиях крайне опасно. «К месту продолжает движение автоколонна камчатского спасательного центра», — добавили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте поиски людей ведут несколько десятков лыжников, сноубордистов и снегоходчиков, которые в момент происшествия были на месте. По данным местных СМИ, под завалом снега в 5−6 метров оказались мужчина и ребенок, которые на снегоходе и подрезали лавину.

По словам экспертов, выжить под лавиной столь длительное время не возможно.