Москва, 9 апреля, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало решение министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона отменить свой визит в Москву. Соответствующее заявление распространила сегодня, 9 апреля, пресс-служба МИД РФ.

Homayun.org МИД России

«Судя по заявлениям Бориса Джонсона, в настоящее время у него иные приоритеты, а именно обсуждение с партнёрами по «семёрке» ситуации в Сирии и «российской поддержки режима Башара Асада», — сказано в заявлении МИД РФ.

Подчеркивается, что британские власти демонстрируют фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также «предназначения дипломатии в принципе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон отменил свой визит в Москву из-за ситуации в Сирийской Арабской Республике.

При этом посольство Великобритании в Москве заявляет, что визит Джонсона в Россию отложен из-за изменений в графике встреч глав МИД стран военного блока НАТО.

Напомним, ситуация в Сирийской Арабской Республике обострилась после того, как 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат».

Власти США обвинили официальный Дамаск в химической атаке в сирийской провинции Идлиб, не представив никаких доказательств. Пентагон утверждает, что удары химическими бомбами наносили самолеты сирийских ВВС, которые взлетали с авиабазы «Шайрат». Именно по ней и был нанесен ракетный удар.

Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии, совершенным под надуманным предлогом.