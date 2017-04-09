Танта, Египет, 9 апреля, 2017, 12:05 — ИА Регнум. В египетском городе Танта прогремел второй взрыв. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщают местные СМИ.

Niklas Freidwall Взрыв

Сообщается, что второй взрыв прогремел рядом с центром подготовки сотрудников полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый взрыв в Танте произошел рядом с коптской церковью. По предварительным данным, в результате первого взрыва погибли 15 человек, более 50 получили ранение.

Сегодня египетские христиане отмечают Вербное воскресенье. В коптских храмах проходят службы, и там собирается много людей.