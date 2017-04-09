Мадрид, 9 апреля, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Мадриде (Испания) подтвердило задержание в Барселоне гражданина России по подозрению в хакерстве. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба российской дипломатической миссии в Испании.

Revda-info.ru Задержание

Сообщается, что испанские правоохранительные органы задержали гражданина России Петра Юрьевича Левашова в Барселоне. Ему предъявлены обвинения в киберпреступлениях.

Ранее супруга Левашова Мария сообщила, что они с сыном и подругой отдыхали в Барселоне. Ночью к ним в апартаменты ворвалась толпа полицейских, заперла супругу Левашова с ребенком и подругой в комнате и не выпускали два часа. Самого Левашова задержали.

Также у семьи были изъяты все электронные устройства.

По словам Марии, в Барселоне уже прошло судебное заседание, на котором было вынесено решение о заключении задержанного под стражу. Обвиняемому не разрешили воспользоваться услугами выбранного им адвоката.