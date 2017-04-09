Петропавловск-Камчатский, 9 апреля, 2017, 11:14 — ИА Регнум. На Камчатке к месту схода лавины на Вилючинском вулкане, под которой могли оказаться люди, вылетел вертолет МЧС. Кроме того, по земле туда же двигается автоколонна камчатского спасательного центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона.

orilat Вертолет

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«На вертолете находятся спасатели и осветительное оборудование. Его также везут и в автоколонне. Там же есть и палатки. Все это может потребоваться для поиска людей после того, как станет темно», — уточнили в МЧС.

Отметим, что на Камчатке уже вечер и быстро темнеет. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM , поиски людей ведут несколько десятков человек из числа лыжников и сноубордистов, которые в момент происшествия были на месте.

«КамИНФОРМ» со ссылкой на источники сообщает, что лавину на снегоходе подрезал мужчина, который катался с ребенком. Их и завалило снегом.

Как сообщало ИА REGNUM , в МЧС позвонили очевидцы и сообщили о сходе лавины, под которой могли оказаться люди. Началась поисково-спасательная операция.