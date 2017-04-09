Москва, 9 апреля, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту столкновения двух поездов недалеко от станции Кунцево-2. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба СК России.

Кадр видео с сайта youtube.com канала «Тот самый Мартин» Столкновение поездов в Москве

Как ранее передавало ИА REGNUM, на западе Москвы у дома №4 по улице Герасима Курина столкнулись два поезда: электропоезд Москва — Усово и поезд дальнего следования Москва—Брест. В результате локомотив поезда и четыре вагона электрички сошли с рельсов.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что железнодорожные пути перебегал мужчина, машинист электрички экстренно затормозил. Через некоторое время в электричку врезался поезд.

В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из которых госпитализированы.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»), взято на личный контроль московским межрегиональным транспортным прокурором Владимиром Тюльковым.

Ведутся следственные мероприятия по сбору доказательств. Расследование продолжается.