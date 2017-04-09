Турция, 9 апреля, 2017, 10:49 — ИА Регнум. В результате падения воздушного шара в Турции погиб один турист из Франции. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщают местные СМИ со ссылкой на турецкую полицию.

Arpingstone Воздушный шар

Сообщается, что в результате падения воздушного шара погиб один французский турист. Пострадали 20 человек, среди которых — два гражданина Франции, два — Колумбии, остальные 16 человек — граждане Турции.

Российских граждан на этом воздушном шаре не было.

Все пострадавшие были доставлены в госпиталь или получили медицинскую помощь на месте падения. Жизням пострадавших ничто не угрожает.

По данным полиции, крушение воздушного шара произошло из-за сильного бокового ветра. Шар потерял устойчивость, начал резко снижаться и совершил жесткую посадку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел неподалеку от города Невшехир в области Каппадокия.