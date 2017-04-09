Таганрог, Ростовская область, 9 апреля, 2017, 10:47 — ИА Регнум. МЧС открыло горячую телефонную линию после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Таганроге (Ростовская область). Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

Владимир Чичилимов, Владимир Сипиёв ИА Красная Весна Взрыв бытового газа в многоэтажном доме, Таганрог, Служба спасения

Сообщается, что в ГУ МЧС по Ростовской области открыт номер горячей линии 8−863−239−99−99, на который можно звонить по вопросам дальнейших действий жильцов пострадавшего дома. По данному номеру можно узнать куда обращаться для обследования квартиры, составления актов состояния жилья, а также решить другие вопросы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел в квартире на пятом этаже многоквартирного дома в Таганроге по адресу: улица Шаумяна 12/1. Возгорания после взрыва не было.

В результате взрыва погибли два человека. Ещё двое пострадавших находятся в больнице.

Взрыв бытового газа повредил внешнюю стену дома на площади 20 кв. м, а также межкомнатные перегородки. Повреждения получили несущие стены. Всего повреждены 12 квартир. Всего в доме находится 80 квартир.

Все жители дома — 134 человека временно отселены. 64 размещены в местном детском саду, используемом как пункт временного размещения. Остальные разместились у родственников и знакомых.

В данный момент проходит обследование и экспертиза повреждений и состояния дома. Организованана доследственная проверка.