Петропавловск-Камчатский, 9 апреля, 2017, 10:14 — ИА Регнум. На Камчатке к вулкану Вилючинский, где сегодня, по словам очевидцев, сошла лавина, готовится вылететь вертолет со спасателями на борту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МЧС региона.

Alpinist.biz Сход лавины

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В МЧС обратились люди, которые сообщили, что большая снежная масса могла завалить двух человек. По словам звонивших, во время схода лавины на северо-восточном склоне исполина, там были два человека.

«Пока есть информация только от звонивших. По их словам, под лавиной, возможно, могли оказаться люди — либо снегоходчики, либо лыжники. Пока мы опираемся на эту информацию. К вылету на место готовится вертолет со спасателями для проверки информации, оценки обстановки и для поиска возможных пострадавших», — пояснили в МЧС.

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Вилючинский вулкан находится к юго-западу от столицы Камчатки. Его высота 2 175 метров. Зимой и ранней весной это популярное место у лыжников и сноубордистов, которые катаются на склонах исполина.

Как сообщало ИА REGNUM, после сильных снегопадов к предупреждению чрезвычайных ситуаций в связи со сходом снежных лавин привлекают военных. Так в январе подразделения Минобороны провели обстрел склонов сопки Бархатная и вулкана Вилючинский с целью принудительного спуска лавин.