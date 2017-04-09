Сеул, 9 апреля, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Согласно данным социологического опроса, проведенного южнокорейским отделением института Гэллапа, шансы двух основных кандидатов на президентский пост в Южной Корее, от Демократической партии и от Народной партии, почти сравнялись. Результаты социологического опроса приводит сегодня, 9 апреля, телекомпания NHK.

Флаг Южной Кореи

Выборы президента Южной Кореи пройдут 9 мая. В них примут участие пять кандидатов.

Согласно предыдущим социологическим опросам, с большим отрывом лидировал кандидат о крупнейшей Демократической партии Мун Чжэ Ин. Ещё три недели назад его рейтинг был почти в два раза выше, чем у его ближайшего конкурента — Ан Чхоль Су от Народной партии.

Но теперь, согласно данным соцопроса института Гэллапа, ситуация кардинальным образом поменялась. По результатам последнего опроса, разрыв между основными претендентами на пост президента Южной Кореи всего 3%: у Муна 38%, у Ана — 35%.

Политологи отмечают, что такая ситуация сложилась из-за того, что Ану оказали поддержку консервативные силы, которым нравиться его жесткая риторика в отношении КНДР.

Официальная предвыборная кампания стартует в Южной Корее 17 апреля.

Примечательно, что на президентских выборах 2012 года, Мун и Ан выступали единым фронтом против Пак Кын Хе, которая их победила и стала первой женщиной-президентом Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пак Кын Хе была отстранена от власти после громкого коррупционного скандала. Парламент провел процедуру импичмента и Пак Кын Хе лишилась власти. Сейчас она под арестом.