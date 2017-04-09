Екатеринбург, 9 апреля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Пассажирский автобус перевернулся на трассе Екатеринбург — Ивдель — ХМАО. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

PublicDomainPictures Перевернувшийся автобус

Сообщается, что водитель пассажирского автобуса на повороте не справился с управлением, автобус съехал на обочину и опрокинулся.

По всей вероятности, причиной ДТП стали погодные условия.

Известно, что в автобусе находились 15 человек. По предварительным данным, трое получили ушибы.