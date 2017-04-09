Москва, 9 апреля, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Движение железнодорожных поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги восстановлено после аварии. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба РЖД.

Петр Кончаловский. Весенний пейзаж с поездом. 1931

Сообщается, что движение удалось восстановить в 05:25, после чего с Белорусского вокзала в сторону области отправили первую с утра электричку.

Как ранее передавало ИА REGNUM, на западе Москвы у дома №4 по улице Герасима Курина столкнулись два поезда: электропоезд Вязьма—Москва и поезд дальнего следования Москва—Брест. В результате два вагона поезда и два вагона электрички сошли с рельсов.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что железнодорожные пути перебегал мужчина, машинист электрички экстренно затормозил. Через некоторое время в электричку врезался поезд.

По последним данным, в больницах Москвы остаются пятеро пострадавших в результате аварии, семерых госпитализированных уже выписали. Среди раненых, которым понадобилась госпитализация, — двое несовершеннолетних. МИД Белоруссии сообщил о том, что в числе пострадавших оказались два гражданина республики, ехавших на родину.