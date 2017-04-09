Токио, 9 апреля, 2017, 08:09 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что телефонный разговор лидеров двух стран продолжался 45 минут. Трамп и Абэ «откровенно обменялись мнениями» по вопросу Сирии и Северной Кореи.

Японский премьер подчеркнул, что Токио внимательно следит за реакцией Китайской Народной Республики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.

Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Комментируя разговор Трампа с Абэ, заместитель генерального секретаря правительства Японии Коити Хагиуда заявил, что лидеры двух стран не обсуждали вопрос обоснованности данных о применении Сирией химического оружия и справедливости ракетного удара США, который Япония поддержала.

Уточняется, что Трамп пообещал Абэ всестороннюю поддержку после нового ракетного испытания в Северной Корее.