Таганрог, Ростовская область, 9 апреля, 2017, 08:02 — ИА Регнум.



Владимир Чичилимов, Владимир Сипиёв ИА Красная Весна Взрыв бытового газа в многоэтажном доме, Таганрог

По уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в одном из многоквартирных домов Таганрога (Ростовская область) погибли два человека. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

Под завалами дома спасатели обнаружили тело одного мужчины. Его личность устанавливается.

Одна из пострадавших, которая была доставлена в реанимацию, скончалась.

Ещё трое пострадавших находятся в больницах.

Взрыв бытового газа повредил четыре квартиры в пятиэтажном доме. Также есть повреждения несущих стен.

Спасатели эвакуировали 150 жильцов дома. Решается вопрос с их размещением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел в многоквартирном пятиэтажном доме по адресу: улица Шаумяна 12/1