Колорадо-Спрингс, США, 9 апреля, 2017, 07:40 — ИА Регнум.



Флаг России

Российская команда «Парадиз» выиграла чемпионат мира по синхронному фигурному катанию. Соревнования проходили сегодня, 9 апреля, в Колорадо-Спрингс (США, штат Колорадо).

Команда «Парадиз» смогла набрать 208,7 балла по итогам короткой и произвольной программ и заняла первое место.

Второе место досталось финской команде Marigold IceUnity (208,58).

На третьем месте — канадская Nexxice (197,54).

Ещё одна российская команда по синхронному фигурному катанию — «Татарстан» смогла занять шестое место, набрав по итогам двух программ 187,33 балла.

Стоит отметить, что команда «Парадиз» второй год подряд одерживает победу на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию.