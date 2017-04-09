Таганрог, Ростовская область, 9 апреля, 2017, 07:22 — ИА Регнум.



Владимир Чичилимов, Владимир Сипиёв ИА Красная Весна Взрыв бытового газа в многоэтажном доме, Таганрог

В многоквартирном жилом доме в Таганроге прогремел взрыв. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

Сообщается, что в одной из квартир дома №12/1 по улице Шаумяна прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

В результате взрыва пострадали три человека. Двое из них госпитализированы.

МЧС зафиксировало частичное разрушение квартир на пятом этаже здания.

Были эвакуированы все жильцы дома — около 150 человек.

По данному факту проводится проверка.