Балх, Афганистан, 9 апреля, 2017, 06:22 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

По меньшей мере девять поддерживающих правительство ополченцев погибли при взрыве автомобиля в северной афганской провинции Балх, сообщает 9 апреля агентство Xinhua со ссылкой на заявления местных властей.

По имеющимся данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего все находящиеся в салоне авто погибли.

Инцидент произошел в субботу, 8 апреля. Пока ни одна из организаций не заявила о причастности к террористическому акту.