Пхеньян, 9 апреля, 2017, 06:08 — ИА Регнум.



Olaf Kosinsky Зигмар Габриэль

В Северной Корее ответили на заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля по поводу ситуации в КНДР. Он, кроме прочего, высказался за ужесточение санкции против народной республики. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Так, информагентство называло высказывание главы МИД ФРГ «грубыми и неприемлемыми». Издание обратило внимание на то, что человеку, занимающему такой высокий пост как министр иностранных дел, не стоит выступать с подобными «оскорбительными и безосновательными заявлениями».

ЦТАК также обвинило Габриэля в том, что он судит о стране, положения дел в которой совсем ничего не знает. Издание подчеркнуло, что у немецкого министра нет никакого представления об истинной ситуации в КНДР.

Сам Габриэль, судя по всему, не имеет собственной позиции по поводу Северной Кореи и лишь транслирует мнение американских консервативных политиков, заявили в агентстве, говоря о предположении главы МИД Германии по поводу ужесточения санкций.

Кроме того, северокорейская сторона назвала поведение немецкого политика недостойным. В КНДР также напомнили министру, что не так давно по-настоящему человеконенавистнический режим существовал именно в Германии.

Напомним, что в одном из своих последних интервью Габриэль сказал, комментируя ситуацию в КНДР, что «человеконенавистнический пхеньянский режим жестоко угнетает северокорейских граждан». Помимо этого, министр высказался за ужесточение санкций против Северной Кореи, пишет ЦТАК.