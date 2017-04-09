Могадишо, 9 апреля, 2017, 06:06 — ИА Регнум.



Флаг Тувалу

Пираты в Аденском заливе вновь заявили о себе. В захвате сухогруза, шедшего под флагом островного государства Тувалу, подозревают Сомалийских пиратов, сообщает 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на источник в морской полиции автономного региона Сомали Пунтленда.

Сообщается, что нападение произошло в акватории Аденского залива в субботу, 8 апреля. О вооруженной атаке со стороны другого судна сообщила команда сухогруза под флагом Тувалу, известного под кодовым названием OS35.

Вероятно, произошел захват и угон судна, команда которого могла быть высажена за борт.

Судам, проходящим по акватории залива, рекомендуется быть предельно осторожными.

Ранее пираты захватили индийское судно, следовавшее в сомалийский Басасо из Дубай.

Проблема пиратства в Аденском заливе вновь обострилась в начале XXI века. С началом второго десятилетия ситуация начала стабилизироваться и судовладельцы стали меньше опасаться захватов своих судов, а некоторые начали интенсивно использовать наиболее быстрый маршрут между Сомали и островом Сокотра, где вероятность захвата судна наиболее высока.