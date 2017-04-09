Каракас, 9 апреля, 2017, 05:41 — ИА Регнум. Неизвестные атаковали здание предвыборного штаба одного из лидеров оппозиции в Венесуэле Энрике Каприлес. Он занимает пост губернатора штата Миранда. О поджоге политик сообщил в своем микроблоге в Twitter.

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«Срочно! Нас атаковали бомбами внутри здания, сейчас работают пожарные», — написал Каприлес.

Судя по фотографиям, появившимся в интернете, вокруг здания предвыборного штаба Каприлеса видны черные клубы дыма, в некоторых местах огонь еще не до конца потушен. Само здание получило повреждения.

Позднее Энрике Каприлес сообщил, что в результате поджога здания никто не пострадал. Политик также выразил благодарность пожарным, которые оперативно и эффективно ликвидировали возгорание.

Сегодня в Венесуэле довольно напряженная как в экономическом, так и в политическом плане ситуация. В Каракасе на минувшей неделе прошло уже три акции протеста. Сторонники оппозиции выступают против резко ограничившего полномочия оппозиционного парламента Верховного суда. Несмотря на то, что сами решения уже отменены самим же судом, оппозиционеры требуют, чтобы члены Верховного суда страны были смещены. Протестные движения подогревает еще и то, что недавно суд в Венесуэле лишил Каприлеса права избираться на государственные должности в течение 15 лет.

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