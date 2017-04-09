Москва, 9 апреля, 2017, 05:29 — ИА Регнум.



Unikassa.ru МЧС России

Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало список пассажиров поезда «Москва — Брест», госпитализированных в медицинские учреждения Москвы. Соответствующая информация размещена 9 апреля на сайте ведомства.

По данным источника, двое несовершеннолетних пострадавших (по 16 лет) в состоянии средней тяжести находятся в Детской городской клинической больнице № 9.

Остальные пострадавшие находятся в больницах №№ 71, 67, городской клинической больнице им. Боткина, Первой больнице им. Пирогова и НИИ им. Склифосовского. Состояние большинства госпитализированных оценивается медиками как средней тяжести, состояние двух пострадавших уточняется.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил о том, что всем госпитализированным после столкновения поездов правительство столицы окажет помощь.

Всего за помощью после аварии, по данным МЧС, обратились 50 человек, 12 из которых госпитализированы.

Напомним, пассажирский поезд, следовавший сообщением «Москва — Брест», столкнулся с пригородной электричкой «Вязьма — Москва», в результате чего четыре вагона сошли с рельсов. Причиной аварии стало экстренное торможение электропоезда, которое вынужден был применить машинист из-за перебегавшего железнодорожные пути мужчины.