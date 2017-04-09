Амман, 9 апреля, 2017, 05:09 — ИА Регнум. На иордано-сирийской границе недалеко от лагеря беженцев прогремел взрыв. Есть погибшие и раненные, передает Al Masdar.

Ah_Riz_Ko Горящий автомобиль

Точной информации о том, сколько человек погибло и пострадало нет. Агентство лишь сообщает, что около десяти человек были убиты или ранены.

Сообщается, что в одном из автомобилей, расположенных возле лагеря беженцев, сработало взрывное устройство.

Через некоторое время после того, как погремел взрыв, начались локальные сражения между отрядами «Сирийской свободной армии» и боевиками пока неустановленной группировки. Предполагается, что радикалы связаны с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теперь военно-воздушные силы Иордании проводят проверку на иордано-сирийской границе. Военные пытаются установить любую деятельность на территории, которая может носить террористической характер.