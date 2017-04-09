Вашингтон, 9 апреля, 2017, 04:05 — ИА Регнум.

В Вашингтоне объяснили, как американская сторона видит разрешение сирийского кризиса и роль в этом процессе России. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

По словам Тиллерсона, США надеются, что Россия «решит сыграть конструктивную роль» в поддержке режима прекращения огня в Сирии путем проведения своих собственных переговоров в Астане и в итоге и с помощью переговоров в Женеве.

Вашингтон уверен, что сможет положить конец сирийской гражданской войне, и подействовать на стороны конфликта, чтобы они сели за стол переговоров. Таким образом они смогут начать обсуждение политического будущего Сирии.

При этом глава Госдепа США подчеркнул, что реализация этих планов невозможна без участия представителей режима действующего президента Сирии Башара Асада и поддержки его союзников.

В то же время Тиллерсон выразил надежду на то, что перемирия в САР достигнуть удастся. А когда эта задача будет выполнена, то у сторон появятся новые условия для начала эффективного политического процесса.

Ранее ИА REGNUM писало, что 8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии после нанесенных Вооруженными силами США ударов по авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. Так, российский дипломат обратил внимание на то, что нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, играет на руку экстремистам.