Берлин, 9 апреля, 2017, 03:27 — ИА Регнум. Сирийский конфликт не удастся решить без участия России, поэтому сейчас важно преодолеть все разногласия и усилить работу по достижению мира в САР. С таким заявлением выступил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью газете Bild.

Syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

Министр заявил, что поддерживает тесный контакт с российском коллегой Сергеем Лавровым. По словам Габриэля, без Москвы сирийский конфликт решить не удастся. В то же время он отметил:

«У меня есть впечатление, что Россия не будет вечно защищать Асада».

С точки зрения главы МИД ФРГ, закончить войну в Сирии и «положить конец страданиям людей» смогут лишь политическое решение при участии как России, так и США, и ключевых региональных игроков.

Габриэль подчеркнул, что сейчас для урегулирования конфликта необходимо, чтобы все стороны преодолели разобщенность Совета Безопасности ООН и начали двигаться вперед, достигая мира в САР под эгидой Организации объединенных наций.

Отвечая на вопрос о том, может ли конфликт между США и Россией дойти до открытого военного столкновения, министр сказал, что это невозможно. Так как США «подобающим образом сообщили России о своей военной акции». В то же время после завершения холодной войны международная ситуация еще не была так накалена, заявил Габриэль.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на пятницу 7 апреля армия США по приказу президента страны Дональда Трампа нанесла удар по аэродрому Шайрат в Сирии, который используют правительственные войска Сирии. Было выпушено всего 59 ракетных снарядов «Томагавк». 14 человек погибли, 13 получили ранения, среди них женщины и дети.

По словам американской стороны, авиаудар был нанесен в ответ на сообщения сирийской оппозиции о том, что лояльные сирийскому лидеру Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. В результате этих событий погибли десятки мирных граждан. Власти Сирии обвинения отвергают.