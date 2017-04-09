Барселона, Испания, 9 апреля, 2017, 03:25 — ИА Регнум.



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В Европе продолжаются задержания российских туристов, работающих в сфере разработки программного обеспечения: российский программист Петр Левашов был задержан во время отдыха с семьей в Барселоне. Подробности инцидента сообщает 9 апреля RT со ссылкой на жену задержанного Марию.

Испанские полицейские ворвались в номер, где проживала семья Левашовых в Барселоне, посреди ночи, взломав при этом дверь. Правоохранители действовали по запросу властей США об экстрадиции подозреваемого в киберпреступлениях в связи с «вмешательством» в выборы.

«Само задержание — это был кошмар. Ночью к нам в апартаменты ворвалась толпа полицейских, взломав дверь. Они положили всех нас на пол — и всё это на глазах у четырёхлетнего ребёнка. На мои вопросы они не отвечали, заперли меня с ребёнком и подругой в комнате, держали там два часа и не дали поговорить с мужем», — цитирует источник супругу задержанного гражданина РФ.

У всех присутствующих были изъяты электронные устройства. Полицейские отказались представить женщине какие-либо документы на право вторжения в дом и ареста ее супруга. Сам Левашов позже по телефону рассказал о том, что ему «показали какую-то бумажку на испанском без печати и его фото в плохом качестве». Мужчина обвиняется в создании вируса, который оказал влияние на победу Дональда Трампа на выборах.

По словам Марии, в Барселоне уже прошло судебное заседание, на котором было вынесено решение о заключении задержанного под стражу. Обвиняемому не разрешили воспользоваться услугами выбранного им адвоката.

Между тем в российском консульстве заявили, что сейчас очень много таких случаев: как под копирку.

Петр Левашов с супругой, четырехлетним сыном и подругой семьи находился в Испании на отдыхе. «Я только ясно понимаю, что если моего мужа вышлют в США, мы с сыном больше его не увидим. Они сфабрикуют всё что угодно, но не выпустят его никогда», — заявила Мария.

Ситуацию с новым задержанием прокомментировал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов: «Снова по запросу Соединённых Штатов арестован гражданин России на территории третьего государства. …Полицейские не предъявили никаких правовых документов на арест нашего гражданина, сказав лишь, что его подозревают в кибератаках на правительственные ресурсы США. Полицейские конфисковали все электронные носители у Петра и Марии, изъятие происходило без присутствия понятых, что может стать поводом для свободного доступа к информации с целью добавления всевозможных файлов, которые могут содержать вредоносное ПО».

По мнению правозащитника, спецслужбы США намерено охотятся за российскими гражданами, для того чтобы найти новые «доказательства» вмешательства России в президентские выборы в США. Ионов подчеркнул, что существует прямая угроза для выезжающих за рубеж граждан России.

Ранее 13 января в аэропорту Барселоны по запросу Интерпола был задержан 31-летний программист из РФ Станислав Лисов. Его адвокаты уже получили запрос американской стороны на экстрадицию. В случае выдачи США российскому гражданину грозит до 30 лет тюрьмы.