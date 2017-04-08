Осло, 9 апреля, 2017, 02:52 — ИА Регнум. Полиция Осло подорвала подозрительный предмет в центре города. Как передает издание Verdens Gang, правоохранители подтвердили факт подрыва предмета, обнаруженного в районе Грёнланн.

Alpunin Ночной Осло

Представитель полиции Свейн Арилд заявила, что полиция произвела контролируемый подрыв предмета в районе Грёнланн в Осло. Таким образом правоохранители подтвердили сообщения СМИ, появившиеся ранее, о том, что в оцепленном районе был слышан громкий хлопок.

В полиции отметили, что в настоящее время место еще оцеплено. Требуется время для того, чтобы обследовать результаты подрыва. Пока не удалось установить, содержал ли предмет взрывчатку.

ИА REGNUM передавало, что вечером в субботу, 8 апреля, под мостом через Акерсэльва в Осло был обнаружен подозрительный предмет. Подозреваемый мужчина, который, по словам очевидцев, оставил предмет, задержан. Его доставили в полицию, район оцепила полиция, прибыли саперы.

В связи с этим были приняты экстренные меры по обеспечению безопасности. Так, жители ближайших домов были эвакуированы, полиция перекрыла несколько центральных улиц, а также была закрыта станция метро «Грёнланн».

Читайте также: В связи с угрозой взрыва в Осло закрыта станция метро